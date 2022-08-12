أمجد الحداد: جائحة كورونا في طريقها إلى الزوال «فيديو»

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أنّ فيروس كورونا لفت أنظار العالم إلى أي مرض سينتشر في العالم حتى لو كان موجودًَا منذ سنوات طويلة قائلًا: «عاما كورونا جعلا الناس تترقب أي مرض وبائي خاصة الصين».

أعراض لانجيا

وأضاف الحداد في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «عند بداية العدوى بالفيروسات تتشابه الأعراض للجميع، مثل كورونا والإنفلونزا وجدري القرود، وهي السخونة وارتفاع درجة حرارة الجسم والإرهاق الشديد، كما أن الإرهاق والحمى والسعال من أعراض فيروس لانجيا».

وتابع استشاري الحساسية والمناعة: «لا توجد أدلة حتى الآن عن إمكانية انتقال هذا الفيروس من إنسان لآخر، وحتى الآن، فإنه ينتقل عن طريق الفئران والخفافيش، كما أن الجزء الاستنشاقي فيه غير معلوم».

وأشار أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن انتقال الفيروس من بشر لبشر ليس أكيدا، موضحًا أنه ينتقل من خفاش الفاكهة، لأن الخفافيش تنتقل من الغابات للإنسان، لكن الفئران هي الأساس في انتقال هذا النوع من الفيروسات.

وواصل الحداد: «نحن الآن في اتجاه أنّ جائحة كورونا تنخفض حدتها إلى أن تسير إلى الزوال، حيث تنتهي الجائحة عندما يكون هناك لقاح وعقار، فقد جرى اعتماد العقار وأثبت فعالية جيدة في الحماية من المضاعفات بالإضافة إلى اللقاحات».

أسبوع العيد كان الأسوأ في الإصابات

ولفت إلى أن أسبوع العيد كان الأسوأ على مستوى الإصابات، لكن الإصابات في هذا الأسبوع قليلة جدا: «نحن الآن في انكسار، الأعداد تقل، ومنحنى الإصابات يقل بنسبة كبيرة عن أسبوع العيد، كما أن حدة الإصابات أقل كثيرا».