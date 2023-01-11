توقف جميع الرحلات الداخلية في أمريكا بسبب عطل تقني

وجهت إدارة الطيران الفيدرالي، في الولايات المتحدة الأمريكية، بإيقاف جميع الرحلات الداخلية، حتى الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت الشرقي للتحقق من سلامة معلومات الطيران والسلامة، بعد عطل تقني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالي «FAA»، الذي يزود الطيارين بالإشعارات التي يحتاجون لقراءتها قبل الطيران.

ووفق شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإنه ليس من الواضح عدد الرحلات الجوية التي ستتأثر في هذه الساعة المبكرة، وذلك نظرا لأن بعض شركات الطيران قد تكون قادرة على العمل بدون معلومات من النظام، والمعروف باسم نظام NOTAMS.

الفنيون حاليًا يعملون على استعادة النظام

وأوضح بيان لـ«FAA»: «يعمل الفنيون حاليًا على استعادة النظام ولا يوجد تقدير محدد لاستعادة الخدمة في هذا الوقت».

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية فى أمريكا في بيان: «إننا نجري فحوصات التحقق النهائية ونعيد تشغيل النظام الآن، تتأثر العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني، وسنقدم تحديثات متكررة بينما نحرز تقدما».