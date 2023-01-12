حظك اليوم برج القوس الخميس 12-1-2023 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بطيبة القلب، وخفة الظل وتغلب البساطة على تعاملاته في الحياة سواء على المستوى الاجتماعي أو العاطفي أو المهني، وهو شخص محبوب بالنسبة لمن حوله كثيرا، ويحب أن يحافظ على عمله وما يمتلكه في الحياة من أشياء حتى لو كانت قليلة.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 12 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس لك اليوم، وقد تعيش فترة دقيقة وصعبة تتطلب منك التصرف بحكمة وتحفظ لذا فكر جيدا قبل التفوه بأي كلمة أو الإقدام على تصرف معين، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تكون عاقلا وترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات حتى لا تصاب بالإحباط، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.