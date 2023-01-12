اليوم.. انطلاق امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في القاهرة

تنطلق اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي بمحافظة القاهرة للعام الدراسي الحالي 2022/2023 بمادة اللغة العربية، وتستمر حتى 17 من الشهر ذاته، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.

تأمين مكان حفظ أوراق الأسئلة والإجابات

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات هامة بشأن تأمين امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل للعام الدراسي الحالي 2022/2023، كالتالي:-

- تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة وشبابيك مصبعة بالحديد، وبابها حديد محكمة الغلق والتأمين.

- التأكد من كفاية وسلامة طفايات الحريق ووجود مصدر مالي صالح لاستخدامه حال حدوث حريق لا قدر الله.

- مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة كنترول والمتواجد بها كراسات الأجوبة.

حفظ الامتحان داخل مظروف مختوما بخاتم واضعي الامتحان

- يحفظ الامتحان داخل مظروف مختوما بخاتم واضعي الامتحان، أو موقعا على الظرف بخط يديه.

- تشديد الرقابة والحراسة والنوبتجيات والتكليفات على كل أوراق الامتحانات.

- التنبيه المشدد بغلق البوابات وعدم دخول غير المتخصصين أثناء فترة الامتحانات.

- تأمين بوابة المدرسة تأمينا دقيقا.

- ضرورة تأمين مكان حفظ أوراق الأسئلة وتكوين لجنة مسؤولة عن ذلك.

- التواصل السريع مع مسؤول أمن الإدارة فور وقوع أي حدث.

- ضرورة التأمين الجيد لغرفة الكنترول.

- يمنع منعا باتا استخدام الهاتف للمعلم والطالب.

- يمنع التدخين داخل اللجان.