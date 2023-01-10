المدارس الثانوية تحدد 6 محاذير على الطلاب تتسبب في إلغاء الامتحان

وجّهت المدارس الثانوية، تعليمات هامة وعاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري إلكترونياً على أجهزة التابلت.

وحددت المدارس الثانوية في منشور رسمي على صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 6 محاذير لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تؤدي إلى غلق السيستم، مشيرة إلى أن منصة «SWIFT assess»، الموجودة على التابلت جديدة وتختلف عن باقي منصات الامتحانات السابقة.

تعليمات هامة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

- ممنوع تقسيم الشاشة على المنصة لأن تقسيمها يغلق الامتحان مما يترتب عليه الخروج من المنصة ومهما حاولت الدخول مرة ثانية عليها لن يفتح.

- ممنوع فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ او محاولة التهكير.

- ممنوع الخروج من المنصة لأي سبب لأنها ستغلق ولن تسمح بالدخول مرة أخرى.

- ممنوع استخدام برنامج «جيو جيبرا»، الموجود على التابلت.

- ممنوع تغيير مود التابلت إلى الشاشة السوداء.

- ممنوع إلغاء شريط المهام أسفل شاشة التابلت الخاص بالتنقل بخطوة إلى الخلف وبه يظهر شكل مربع ودائرة وعلى كل طالب قام بتغيير الإعدادات لهذا الشريط للسحب استعادتها ليظهر أسفل الشاشة.

- وعلى الطالب الذي يخالف هذه التعليمات تحمل المسئولية كاملة.