«المدارس» تعلن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

أعلنت عدد من المدارس الثانوية، تعليمات هامة وعاجلة بشأن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي «انتظام ومنازل»، وذلك استعداداً لإعلان موعد تسجيل الاستمارة رسمياً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وحددت بعض المدارس الثانوية، على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي وهي كالتالي:

- يجب على طلاب المدرسة تسديد رسوم دخول الامتحانات للمرة الأولى والثانية 210 جنيهات.

- يجب على طلاب المدرسة تسديد رسوم دخول الامتحانات الثالثة والرابعة وتبلغ قيمتها 410 جنيهات.

- طالب المنازل فقط يسدد رسوم دخول الامتحان وقدرها 410 جنيهات.

- يتم تسديد هذه الرسوم إلكترونيا في أي مكتب بريد.

- يجب على الطالب مراجعة اسمه جيداً كما هو مدون بشهادة الميلاد في أثناء تسجيل الاستمارة.

- التأكد من صحة الشعبة واللغة الثانية والديانة ومراجعة مواد التخصص قبل طباعة الاستمارة.

- تطبع الاستمارة بصورة الطالب بمقاس 4*6 حديثة والمكتوب أسفلها اسمه ثلاثيا.

- يجب أن يكون عنوان الطالب المدون في استمارة الثانوية العامة 2023 هو نفسه العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

استمارة الثانوية العامة 2023 بالألوان

- طباعة الاستمارة بالألوان ولن تقبل أي استمارة مطبوعة أبيض وأسود طبقاً لتعليمات الوزارة.

- مراجعة بيانات الطالب المدونة على استمارة الثانوية العامة قبل طباعتها وتكون خالية من وجود أي أخطاء.

- في حالة وجود خطأ في بيانات الاستمارة يجب على الطالب التوجه فورا إلى المدرسة لتعديلها في الطباعة.

- الاحتفاظ بالاستمارة والمستندات لحين تحديد مواعيد تقديمها للمدرسة طبقاً للمواعيد التي تحدد.