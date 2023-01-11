«التعليم» توجه الإدارات بحل المشاكل التي تواجه الطلاب أثناء الامتحان

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غرفة العمليات بديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/ 2023.

عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي

وأدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي اليوم مادتي الدراسات الاجتماعية وICT، وقد بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي المتقدمين 207284 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 96%، وبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الخامس المتقدمين 203822 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 98%.

تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل

وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الهندسة والعلوم بإجمالي عدد 189860طالبا وطالبة وبنسبة حضور 95%وأكد بعدم دخول الطلاب اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات، مشددا على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانين وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.