طبيب أسنان يوضح أضرار الاستخدام الخاطئ للفرشاة: «بتزود نزيف اللثة»

يعاني الكثير من الأشخاص من نزيف اللثة، أثناء غسل الأسنان أو تناول الطعام، ويعتبر الألم أحد التهابات اللثة الشائع بين الناس، وينتج عنه التهيج واحمرار في اللثة، وتستعرض «الوطن»، أهم أسباب حدوث النزيف، وكيفية التعامل معه.

وقال الدكتور محمد مصطفى، استشاري جراحة الفم والأسنان، إن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى نزيف اللثة ومنها التالي:

- وجود تراكمات وترسبات جيرية على سطح الأسنان، والتي تؤدي إلى التهابات شديدة، وبالتالي يحدث نزيف أثناء استخدام فرشاة الأسنان.

- نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين سي.

- الاستخدام الخاطئ للفرشاة يؤدي إلى زيادة نزيف اللثة.

- التدخين.

- تناول المشروبات الكحولية و الحامضية والتي تؤثر بشكل سلبي على اللثة و الأسنان.

كيف تغسل أسنانك جيدًا؟

وأضاف استشاري جراحة الفم والأسنان، أنه يعتمد الاهتمام باللثة والأسنان على الأسلوب الصحيح لغسلها، والتنظيف السليم بالفرشاة، بالإضافة إلى استخدام الخيط الطبي، وذلك لإزالة أي رواسب بين فراغات الأسنان، موضحا أهمية المتابعة مع طبيب أسنان، لمعرفة إذا كان المريض يعاني من أي مشاكل أخرى، ولإجراء عملية تنظيف للأسنان، وتكون زيارة كل 6 أشهر، لأن هناك بعض طبقات الجير يصعب على المريض أن يزيلها بمفرده بالاستخدام اليومي للفرشاة، لذلك من الضروري تدخل الطبيب.

نصائح التقليل من نزيف اللثة

أوضح «محمد»، مدى أهمية الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الحمضيات أو الكافيين مثل، عصير الليمون، البرتقال، والقهوة، كما أنه قدم نصيحة تساعد على الحفاظ على الأسنان، وهي غسيل الأسنان مرتين يوميا ويفضل بعد الأكل مباشرة، ولا يقتصرعلى الفرشاة فقط، وإنما يستعمل الخيط الطبي والغسول.

متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟

أشار استشاري طب الفم والأسنان ، إلى أنه يجب تغيير الفرشاة فور ملاحظة تهالك أطرافها، والذي يمكن أن يؤدي إلى التهابات شديدة فيما بعد، ويفضل استبدالها من شهرين إلى 3 أشهر.