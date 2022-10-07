«الليمون كافيار» أغرب أصناف الموالح.. سعر الكيلو 7000 جنيه

على مدار الفترة الماضية، برزت العديد من الفواكه والخضروات الغريبة والنادرة، فرغم أن تلك الأنواع من الأشجار تعد مشهورة في دول شرق آسيا، إلا بالنسبة للوطن العربي غريبة على آذان المواطنين، ومن بين تلك الأصناف «الدراجون فروت، القشطة، وكافيار».

ورغم أن أول ما تبادر إلى أذهان المواطنين عند سماعهم «كافيار» الماكولات البحرية والأسماك، إلا أن هناك شجرة شهيرة تعرف باسم «ليمون كافيار»، نظرًا لتشابه الثمرة من الداخل ببيض السمك «الكافيار»، وذلك النوع من الليمون ثمنه مرتفعًا، إذ يصل سعر الكيلو منه نحو 7000 جنيه، ليس فقط لقيمته الغذائية المرتفعة واستخدامه من قبل أفخم المطاعم في وجباتها، وإنما لأن زراعته نادرة وإنتاجية الشجرة في الموسم لا تتخطى 5 كيلوات.

يوضح المهندس الزراعي المتخصص في زراعة الفواكه النادرة والاستوائية محمد عطية، في حديث خاص لـ«الوطن»، أن شجرة الليمون كافيار موطنها الأصلي أستراليا، لافتًا إلى استيراده لها منذ 5 سنوات، وهي من فصيلة الموالح، والثمرةتشبه إلى حد كبير الليمون البلدي أو الليمون المعتاد، من حيث المذاق ولون القشرة الخارجية، بينما تختلف معه في شكل الثمرة من الداخل والخارج.

الشجرة تعيش 200 سنة

ويضيف «عطية» مالك مشتل بالشرقية، أن الشجرة معمرة تستطيع أن تعيش لمدة 200 سنة، كما أنها تأقلمت مع مناخ مصر وتربتها الطينية والرملية، مردفًا أنه يزرع البذور إلى أن تنمو شتلات ثم يبدأ تجهيزها للزراعة في الأرض الزراعية «التربة المستدامة»، وتباع أصغر شتلة بسعر 200 جنيه، ويمكن الإكثار منها عن طريق «التطعيم بالعين».

وباستطاعة أي شخص زراعة «الليمون كافيار» في منزله أو البلكونة أوالتربة الزراعية، مؤكدًا أنه لا يتحمل ملوحة التربة، وتنتج الشجرة بعد العام الثالث من زراعتها نحو 5 كليو من الكافيار.

الليمون كافيار في أستراليا

وأكد «عطية» أن الشجرة في مصر وبعض الدول العربية تنتج أكثر من موطنها الأصلي، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل كالبيئة والمناخ والتربة، كما تشتهر استراليا ونيوزلندا بزراعتها، موضحًا رغبته في الإكثار منها في مصر لخفض سعرها.