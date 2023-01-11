الفنان محمود عامر لبرنامج «السفيرة عزيزة»: بدأت حياتي مذيعا في التليفزيون

قال الفنان محمود عامر، إنه عمل في بداية حياته مذيعا في القناة الثانية بالتليفزيون المصري ببرنامج «الحقونا»، «البرنامج كان له علاقة بفن الارتجال، وكان محتاج ممثل ياخد ويدي مع المشاهد، خاصة إنه كان لأول مرة يتعمل في مصر تجربة للكاميرا الخفية غير متفق عليها».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه الإعلامية سالي شاهين، على قناة «DMC»: «كنت مذيعا، وفيه ضيف، وكانت شغلتي إني أسخن الدنيا وهما يشتغلوا، وفي حلقة من الحلقات، واحد كان بيقوله أنا جتلك قبل كده ودبحتلي كلبين وليه مش عايز تدبح النهاردة، وكان الجزار هيضربني بالساطور بسبب الكلمة دي، وكانت ردود فعل الضيوف هي التي تصنع الكوميديا».

وتابع: «بدأت في هذا المجال وأنا لسه طالب في المدرسة، وكنت ضمن جماعة الخطابة المدرسية، وكنت عامل برنامج في إعدادي اسمه قطار المفاجآت، وكنت بختار أحسن مدرس أو مدرسة يكون ليهم مكانة عند الأولاد، ونطلب منهم يقفوا في الإذاعة وكنا بنسأل أسئلة في منتهى الجرأة».

واستطرد: «برنامج الحقونا كنت لسه راجع من العمرة، وكان طلعت زكريا عمل 13 حلقة واتبلغت إني هكمل، ومكنتش عارف هعمل إيه، ويمكن لأني كان عندي ملكة الكتابة والارتجال، وقدرت أتعامل مع البرنامج».