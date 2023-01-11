قناة القاهرة الإخبارية: عودة تدريجية للرحلات الجوية في أمريكا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المطارات الأمريكية بدأت في استئناف الرحلات الجوية بعد أن سارعت إدارة الطيران الفيدرالية بإصلاح العُطل التقني، إذ أنهت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء، العمل بقرار وقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد.

إجراء تحقيق بشأن أسباب العطل

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بيت بوتيجيج، وزير النقل الأمريكي، بإجراء تحقيق كامل في أسباب العُطل الذي ضرب إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم الأربعاء، وقالت كارين جين بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تغريدة على «تويتر»، إنه لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني في هذه المرحلة.

1230 رحلة متأخرة

وتسبب العطل الإلكتروني في توقف حركة الطيران داخل الولايات المتحدة، فيما وصل عدد الرحلات الجوية المتأخرة، داخل وخارج أمريكا إلى 1230 رحلة، وأُبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعطل المفاجئ، وطالب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، بحسب ما ذكرته كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض.