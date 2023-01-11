مراسل قناة القاهرة الإخبارية: موقف ترامب في الوثائق السرية أسوأ من بايدن

أكد رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، أن الشفافية والإعلان المباشر عن الوثائق السرية المسربة التي كانت بحوزة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومبادرة محامي بايدن وفريقه سيكون لها تأثير كبير في القضية.

من عثروا على الوثائق هم محامو بايدن وأبلغوا السلطات

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الذي عثر على هذه الوثائق سيكون له تأثير على التحقيق، لافتًا إلى أنه في حالة وثائق بايدن المسربة فإن من عثروا عليها هم محاموه وهم الذين أبلغوا السلطات المختصة.

وقارن مراسل القاهرة الإخبارية بين من عثروا على وثائق بايدن ومن عثروا على الوثائق المسربة التي كانت بحوزة الرئيس السابق دونالد ترامب والتي عثر عليها المفتشون الفيدراليون، معتبرًا أنهم كانوا طرفا رسميا لا يمت لترامب بصلة مما يجعل موقف ترامب أسوأ من موقف بايدن.

اختلاف الموقف بين الرئيسين من حيث الكم ومدى التعاون لكشف هذه الوثائق

وتحدث عن عدد هذه الوثائق وأضرارها وتقرير تحديد الأضرار ومدى احتوائها على معلومات شديدة السرية، مؤكدًا أن هذه المسائل ستؤثر على سير التحقيقات وموقف كل منهم في القضية، مشددًا على اختلاف الموقف بين الرئيسين من حيث الكم ومدى التعاون لكشف هذه الوثائق.