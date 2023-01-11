قناة القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشرع قوانين عنصرية للسيطرة على الضفة الغربية

أكد الدكتور جهاد الحرازين الكاتب والمحلل السياسي أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تتخذ إجراءات متلاحقة لمحاولة لتهويد كل مناطق الضفة الغربية والسيطرة عليها لافتًا إلى الأحزاب اليمينية تتطلع للسيطرة على مناطق الضفة الغربية.

دولة الاحتلال تضرب كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الائتلاف الحكومي وقع مع نتنياهو مطالبات بالسيطرة الكبيرة على كل ما يتعلق بالضفة الغربية من خلال مشروع القانون الذي يسمح باعتقال وسجن فلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن دولة الاحتلال مازلت ترفض تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وكافة اتفاقيات جينيف على الأرض المحتلة وتضرب بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي عرض الحائط.

نيل رضا الناخبين اليمينيين على حساب الفلسطينيين

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تشرع قوانين القومية العنصرية وغيرها من القوانين التي تشرعن البؤر الاستيطانية واصفًا الحكومة بأنها فاسدة خضع أقطابها للمحاكم الجنائية واتهموا في قضايا فساد داخلية، مؤكدًا أنهم يعملوا على نيل رضا ناخبيهم من اليمين المتطرف على حساب الشعب الفلسطيني.

واكد أن حكومة الاحتلال بصدد إصدار مجموعة من القوانين بينها قانون إعدام الأسرى الفلسطينية وسحب الجنسية من عرب 48 وغيرها من القوانين المشرعنة بسياسية عنصرية يقودها نتنياهو.