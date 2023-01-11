محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: حكومة الاحتلال تنفذ مخططا لتهويد الضفة

كشف الدكتور جهاد الحرازين الكاتب والمحلل السياسي خطط تهويد الحكومة اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال لمناطق الضفة الغربية، من خلال خصم أموال المقاصة الفلسطينية وأموال الضرائب الفلسطينية البالغة 139 مليون شيكل.

حكومة الاحتلال استولت على رواتب بقيمة 50 مليون شيكل

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء»، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن حكومة الاحتلال استولت على 50 مليون شيكل من رواتب عائلات الشهداء والأسرى وسحب بطاقات الـ VIP من الشخصيات الفلسطينية المهمة.

الضفة تشهد حالة من التهويد الكامل

وأشار إلى أن دولة الاحتلال منعت البناء في المناطق «سي» والتي تتجاوز مساحتها 67% من مناطق الضفة الغربية معتبرًا أن الضفة تشهد حالة من التهويد الكامل وحالة من السيطرة الكاملة من حكومة الاحتلال في محاولة لإنهاء دور السلطة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ المخطط لعملية الضم الكامل للأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال.

واتهم الحرازين حكومة الاحتلال باستخدام الأساليب القمعية وارتكاب الجرائم التي تصنف ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية لتمرير مخططها.