الفنان محمود عامر لـ«السفيرة عزيزة»: السينما تركتني ولم أبعد عنها

قال الفنان محمود عامر، إنه لم يبتعد عن السينما وإنما هي التي ابتعدت عنه: «ربنا حباني بموهبة الصوت وعملت الدوبلاج مع شركات عالمية».

عدم تواصل الأجيال

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلامية سالي شاهين، على شاشة DMC: «ربنا أعطاني موهبة الصوت لكني أستطيع التمثيل في كل الوسائل، وبالنسبة للمنتجين شايفين أني مش فاضي لهم، تواصل الأجيال لم يعد موجودا كما كان، غير السوشيال ميديا، لو عندك فانز 10 ملايين هيدخلوك أعمال فنية، الموهبة والدراسة والعلاقات لا تكفي».

وتابع: «سلو البلد بقى التعامل مع السوشيال ميديا، أصبح حاليا المخرج مش فاضي وبقى بيعرض مسلسله 10 حلقات فقط، ويعمل على باقي الحلقات خلال العرض».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.