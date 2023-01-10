الفائز بمسابقة التمثيل في «الدوم» لقناة الحياة: حياتي تغيرت بعد الاشتراك في البرنامج

حكى الفنان سعد سمير، أحد الفائزين بالمركز الأول في التمثيل ببرنامج «الدوم»، ذكرياته مع الموسم الأول لبرنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، قائلا: «مكنتش ناوي أقدم بس واحد صاحبي هو اللي قدملي، لأني كنت خارج من تجربة مش أفضل حاجة، وبالتالي كان الشغف يادوبك».

وأضاف «سمير»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه قدم العروض في البرنامج بدون خوف أو رهبة وبطاقة كبيرة، متابعا: «قولت أنا هطلع لأني بحب الحاجة دي وهعملها».

وأشار إلى أن أكثر المرات التي كان خائفا فيها على المسرح في البرنامج عندما قدم شخصية «شارلي شابلن»، متابعا: «نسيت حاجات على المسرح واترعبت، وكنت هقول لو سمحت أنا عاوز أعيد، بس لو كنت عملتها كان هيبقى شكلها مش حلو، بس ارتجلت».

وأكد أن حياته بعد اشتراكه في برنامج «الدوم» تغيرت، لافتا أنه أصبح معروفا في الشارع، «دي حاجة مفرحاني، خاصة من الناس اللي سنها كبير».