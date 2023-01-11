حبس 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم الأربعاء، القبض على 3 متهمين في منطقة المرج بتهمة الاتجار في المخدرات وتحديدا الحشيش، إذ تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم وكان بحيازتهم 700 جرام من مخدر الحشيش، و279 قرض مخدر، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وطلقات و2 سلاح أبيض.

وفور مواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم، اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بغرض الاتجار فيها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

العقوبة القانونية لتجارة المخدرات

وعن العقوبة القانونية التي من المنتظر توقيعها على المتهمين بسبب الاتجار في المواد المخدرة، قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض إنهم سوف ينطبق عليهم ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، طبقاً للآتي: «يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».