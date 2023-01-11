الفنان محمود عامر لـ«السفيرة عزيزة»: لم أسع إلى برنامج «مذيع العرب»

قال الفنان محمود عامر، إنه لديه إيمان ويقين بأن الهزيمة ليست هزيمة لطالما تواجدت العزيمة، مضيفا:«عرابي لما اتهزم في التل مرة زمان، لا انهد حيل البلد ولا قلة الفرسان».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على شاشة DMC: «برنامج مذيع العرب لم أسع إليه، وكلموني ورحت عشان أقعد 3 أيام في لبنان، لكن عندما سافرت ورأيت أكثر من 6 آلاف متسابق، ففي اللحظة دي قلت في نفسي إني مش جاي اتفسح ولكن لازم أحقق حاجة».

وتابع: «قابلتني سالي شاهين في الكواليس وقالتلي جاهز ولا إيه، قلتلها جاهز، ودايما يقولوا إن رقم 13 نحس لكن هنقضي على النظرية دي».

واستطرد: «أعطوني الميكروفون الفضي والدموع رغرغت في عيني، ومبقتش ماسك أعصابي، وإن الناس قدرتك، وإنك مش حاجة فوق البيعة وقابلتني سالي، وقالتلي إنت كسرت الدنيا في المسرح».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.