انخفاض أسعار الهواتف المحمولة والذكية في المحافظات.. تبدأ من 400 جنيه

شهد سوق الهواتف المحمولة والذكية انخفاضا في الأسعار، ضمن عروض أحد الهايبرات الشهيرة في محافظات مصر، تزامنا مع احتفال الهايبر بعيد افتتاحه الأول، وتستمر العروض طيلة شهر يناير الجاري حتى 14 فبراير المقبل، بأسعار تبدأ من 400 جنيه للهواتف العادية وترتفع حسب مواصفات وإمكانيات الهواتف الذكية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الهواتف المحمولة والذكية في تلك السلسلة الشهيرة على مستوى المحافظات، والتي تشهد تخفيضات كبرى تصل إلى 19% من قيمة الهواتف.

تخفيضات في أسعار الهواتف المحمولة

ووفقا لـ تخفيضات الأجهزة المحمولة الصغيرة، فإن الأسعار هي:

- هاتف نوكيا 105 بمبلغ 400 جنيه، بدلاً من 450 جنيها، بتوفير قدره 50 جنيها، بنسبة 11%.

- هاتف نوكيا 5310 بمبلغ 900 جنيه، بدلاً من 1120 جنيها، بتوفير 220 جنيها، بنسبة 19%.

تخفيضات أسعار الهواتف الذكية

- انفينكس سمارت 6 بمبلغ 3000 جنيه، بدلاً من 3450 جنيه، بتوفير قدره 450 جنيها، بنسبة 13%.

- سامسونج a23 بمبلغ 5765 جنيها، بدلاً من 6400 جنيه، بتوفير قدره 635 جنيها.

- سامسونج a13 بمبلغ 4550 جنيها، بدلاً من 5000 جنيه، بتوفير قدره 450 جنيها.

تخفيضات أسعار التابلت

- تابلت لينوفو x7305 بمبلغ 2500 جنيها، بدلاً من 2900 جنيه، بتوفير 400 جنيه، بنسبة 13%.

- تابلت TCL x10 بمبلغ 3400 جنيه، بدلا من 4000 جنيه، وبتوفير 600 جنيه، بنسبة 15%.

- تابلت سامسونج a7 lite بمبلغ 4400 جنيه، بدلا من 5000 جنيه.