تنمية الصعيد.. مساكن الروضة قضت على العشوائيات في مدن البحر الأحمر

نفذت أجهزة الدولة مشروعات لتنمية الصعيد، وحظيت محافظة البحر الأحمر بعدد منها في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والوحدات السكنية، وأبرزها مشروع «مساكن الروضة» وهي مساكن بديلة للعشوائيات، حيث تم تنفيذ 6678 وحدة ساهمت بشكل كبير في القضاء على المناطق العشوائية داخل مدن المحافظة.

إزالة المناطق شديدة الخطورة

وأوضح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن جهود الدولة في تنمية الصعيد نجحت في تطوير المناطق العشوائية في مدن المحافظة، وإزالة المناطق داهمة الخطورة، والتي تقع في مخرات سيول وأسفل أماكن جبلية، ونقل سكانها إلى وحدات آمنة ومجتمع مستقر متكامل الخدمات، ضمن مشروع «مساكن الروضة».

مشروعات تنمية الصعيد في محافظة البحرالأحمر

وذكر محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع مساكن الروضة تم تنفيذه في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير، وأن عملية النقل والتسكين تمت على ثلاث مراحل، إذ بدأت بتسكين ساكني المساكن ذات الخطورة الداهمة، ثم تسكين سكان المناطق العشوائية، تلاها تسكين سكان المناطق ذات الخطورة الأقل.

أنشأ 6678 وحدة سكنية بمدن البحر الأحمر

وأوضح المحافظ، أن مشروع تطوير المساكن البديلة للعشوائيات يُنفذ في مدن رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، والقصير، والشلاتين، وحلايب، مشيراً إلى أن مدينة رأس غارب شهدت إنشاء عمارتين تضم 32 وحدة سكنية، و513 بيتا، وأنشئ في الغردقة 30 عمارة تشمل 600 وحدة، و250 بيتاً، وتشمل مدينة سفاجا 3 عمارات بها 60 وحدة، و174 بيتاً، وأنشئ بمدينة القصير عمارتان بهما 40 وحدة، و36 بيتاً، وفي الشلاتين تضم المساكن البديلة للعشوائيات 1500 بيت، وفي حلايب 500 بيت، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمشروع 2973 وحدة، إلى جانب 3705 بيوت.