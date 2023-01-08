تنمية الصعيد.. 60 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بسوهاج

العديد من المشروعات نفذتها المرحلة الأولى للمباردة الرئاسية لتطوير الريف المصري بمحافظة سوهاج «حياة كر يمة»، حيث جرى تنفيذها في 181 قرية داخل 7 مراكز، منها 19 قرية بمركز دار السلام و29 قرية بمركز البلينا.

بالإضافة إلى 14 قرية بمركز ساقلتة و29 قرية بمركز جرجا و33 قرية بمركز المنشاة و34 قرية بمركز طما و23 قرية بمركز المراغة، بتكلفة 60 مليار جنيه وفقا لحديث «شريف السحلي» منسق وحدة حياة كريمة بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

مشروعات حياة كريمة بسوهاج

وترصد «الوطن» أهم المشروعات بمراكز محافظة سوهاج حيث نفذت المبادرة 3421 مشروعا استهدفوا 4 ملايين مواطن من بينها:

764 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، و380 مشروعا للمجمعات الزراعية بالقرى.

30 مجمعا حكوميا

30 طريقا داخليا وخارجيا

370 وصلة غاز طبيعي

181 وصلة كهرباء

366 مدرسة تم إنشاء بعضها وتم إعادة تأهيل الأخرى.

232 سوقا حضريا

خدمات ومشروات تنموية بسوهاج

4 نقاط إطفاء

12 وحدة ري

18 نقاط إسعاف

27 مستشفي متكامل

8 مستشفيات مركزية

8 مراكز طبية لطب الأسرة

25 وحدة صحية

154 ترعة تم تبطينها

104 وحدات بيطرية

19 كشك كتابك «مكتبة عامة»

24 محطة غاز

3 أبراج شبكة محمول

181 نقطة شرطة

27 محطة سكة حديد

11 مكتب بريد

158 عمارة سكنية

20 مجمعا حرفيا

181 شبكة اتصالات