تنمية الصعيد.. 60 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بسوهاج
كتب:
شيماء دراز
08:22 م | الأحد 08 يناير 2023
مشروعات حياة كريمة بسوهاج
العديد من المشروعات نفذتها المرحلة الأولى للمباردة الرئاسية لتطوير الريف المصري بمحافظة سوهاج «حياة كر يمة»، حيث جرى تنفيذها في 181 قرية داخل 7 مراكز، منها 19 قرية بمركز دار السلام و29 قرية بمركز البلينا.
بالإضافة إلى 14 قرية بمركز ساقلتة و29 قرية بمركز جرجا و33 قرية بمركز المنشاة و34 قرية بمركز طما و23 قرية بمركز المراغة، بتكلفة 60 مليار جنيه وفقا لحديث «شريف السحلي» منسق وحدة حياة كريمة بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».
مشروعات حياة كريمة بسوهاج
وترصد «الوطن» أهم المشروعات بمراكز محافظة سوهاج حيث نفذت المبادرة 3421 مشروعا استهدفوا 4 ملايين مواطن من بينها:
764 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، و380 مشروعا للمجمعات الزراعية بالقرى.
30 مجمعا حكوميا
30 طريقا داخليا وخارجيا
370 وصلة غاز طبيعي
181 وصلة كهرباء
366 مدرسة تم إنشاء بعضها وتم إعادة تأهيل الأخرى.
232 سوقا حضريا
خدمات ومشروات تنموية بسوهاج
4 نقاط إطفاء
12 وحدة ري
18 نقاط إسعاف
27 مستشفي متكامل
8 مستشفيات مركزية
8 مراكز طبية لطب الأسرة
25 وحدة صحية
154 ترعة تم تبطينها
104 وحدات بيطرية
19 كشك كتابك «مكتبة عامة»
24 محطة غاز
3 أبراج شبكة محمول
181 نقطة شرطة
27 محطة سكة حديد
11 مكتب بريد
158 عمارة سكنية
20 مجمعا حرفيا
181 شبكة اتصالات