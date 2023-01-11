«تنمية الصعيد».. مشروعات برنامج التنمية المحلية توفر 150 ألف فرصة عمل في قنا

يعمل برنامج التنمية المحلية على إحداث نقلة حقيقية بصعيد مصر من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى لتغيير الصورة التقليدية عن صعيد مصر، من خلال العمل على 5 محاور رئيسية هي «البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - تنمية التكتلات الاقتصادية - تطوير المراكز التكنولوجية - بناء القدرات والتطوير المؤسسي».

421 مليون دولار نصيب محافظة قنا

البرنامج يستهدف محافظتي قنا وسوهاج، وتبلغ القيمة الإجمالية لتمويل مشروعات البرنامج 957 مليون دولار، ويبلغ نصيب محافظة قنا من هذا التمويل 421 مليون دولار بنسبة 44% من إجمالي قيمة التمويل، وفق بيانات.

1744 مشروعا يستهدفها البرنامج

وقال اللواء أشراف الداودي، محافظ قنا، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن البرنامج نجح في التنمية المحلية حتى الآن في تنفيذ أكثر من 1744 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية خلال عامين ونصف استفاد منها حوالى 2 مليون و600 الف نسمة، بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنيه، ساهمت في توفير حوالى 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وأضاف محافظ قنا، أنه خلال العام الماضي 2022، جرى تنفيذ 241 مشروعا بتكلفة مليار جنيه تقريبا، ونظرا لنجاح البرنامج في إحداث طفرة كبيرة بمختلف القطاعات المستهدفة فقد تم تصنيفه علي منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي في مكافحة الفقر وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، ومن المقرر الانتهاء من جميع المشروعات المستهدفة ضمن البرنامج في يونيو 2023 .