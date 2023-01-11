«شعبة المستوردين»: الإفراج عن السلع بالمواني خطوة مهمة قبل رمضان

قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللجنة تعمل بكل ما أوتيت من قوة وبسرعة للإفراج عن البضائع في المواني، إذ أن الأرقام التي خرجت في شهر ديسمبر الماضي أكدت الإفراج عن بضائع في الجمارك من أطعمة وأغذية أو مستلزمات إنتاج، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة قبل شهر رمضان.

بشاي: ننقل للحكومة نبض الشارع وإحساس التجار

وأضاف «بشاي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن الأيام المقبلة ستشهد هدوء نسبيا نوعا ما في أسعار السلع الغذائية وتوافرها على مستوى كل الأسواق بداخل مصر: «إحنا بننقل للحكومة نبض الشارع وإحساس التجار».

توفير كل السلع الغذائية

واستطرد: «كلنا بنساعد بعض علشان نوفر للتجار بيئة يشتغلوا فيها من خلال مستلزمات السلع الغذائية الخاصة بأهلا رمضان اللي غرفة القاهرة بتستضيفه، ورؤساء الغرف في المحافظات كلها بيستضيفوه وبنوفر كل السلع الغذائية من مكرونة وزيت وأرز وفول وعدس، وفيه خصومات عالية جدا تتراوح من 20 لـ25%، ودورنا المجتمعي لازم كلنا نتكاتف مع بعضنا».