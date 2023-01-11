أسعار السلع بمعرض «أهلا رمضان» في القليوبية.. الأرز بـ12جنيهًا

شهدت معارض «أهلا رمضان» إقبالا كثيفا من المواطنين في بنها وشبرا الخيمة، والتي شهدت توافر السلع بأسعار مخفضة وصلت نسبة التخفيض فيها إلى 30%؛ مما ساهم في تشجيع المواطنين على شراء مستلزماتهم من السلع الغذائية، وأهمها الزيت والأرز المتوفران في هذه المعارض بسعر مناسب ومنافس.

«الوطن» تستعرض أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان» بالقليوبية بنسبة تخفيضات وصلت 30% لكافة السلع الضرورية واللازمة للمواطنين وخاصة الأرز والزيت وصلت إقبال من المواطنين وتزاحم شديد للحصول علي متطلباتهم في ظل توافر السلع.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان القليوبية

وأوضح عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن أسعار السلع في معرض اهلا رمضان القليوبية في شبرا وبنها والمقامة كمرحلة أولى يليها معارض أخرى في طوخ والقناطر وشبين القناطر والخانكة وصلت التخفيضات فيها 30% وأبرزها في الزيت والأرز، وجاءت كالتالي:

الأرز السائب 12 جنيها الكيلو.

الأرز نسبه كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو.

الارز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنية للكيلو.

الدقيق 15 جنيها.

‏والزيت 750 ملي بسعر 35 جنيها.

اللحمة البلدي من 130 ‏جنيه إلي 145 جنيها.

الفراخ المجمدة الفرخة زنة كيلو 65 جنيها.

الشاي ثمن كيلو 6 جنيهات.

متابعة العمل بمعارض اهلا رمضان

وأكد وكيل وزارة التموين، أنه يجري متابعة العمل بمعارض «أهلا رمضان» وتقييم السلع المباعة للمواطنين بالأسعار المخفضة على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال تواجد أي سلعة خاصة بمعارض أهلاً رمضان بالسوق المحلي أو استغلال العارضين المواطنين والتلاعب بالسعر المخفض، مشيرا إلى أنه جرى حل مشكلة نقص بعض السلع الأساسية بمعرض أهلاً رمضان بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة عقب ورود شكاوي من المواطنين.

وأشار إلى أنه تم حل مشكلة نقص الزيت والناتجة عن الإقبال الشديد من قبل المواطنين، مؤكدًا توافر جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنين الأرز والزيت والسكر والسمن والألبان والدقيق والمكرونة والشاي والعدس واللحوم والدجاج لتخفيف العبء علي المواطنين.