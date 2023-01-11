ننشر أسعار السلع بمعارض «أهلا رمضان» في المحافظات.. «الزيت» بـ37 جنيهًا

افتتحت العديد من مديريات التموين في المحافظات على مدار الأيام الأخيرة على مستوى الجمهورية معارض «أهلا رمضان» مبكرا عن الأعوام الماضية؛ وذلك لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق في ظل مواجهة جشع التجار والمغالاة في بيع المواد الغذائية في الأسواق في المدن المصرية، تحت رقابه تموينيه من مفتشين التموين بالإدارات التموينية بالمحافظات.

أسعار السلع بمعرض «أهلا رمضان»

ويجري بيع السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان في محافظة مطروح وبعض المحافظات الأخرى حسب المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح لـ«الوطن» بأسعار أرخص من الأسواق ما بين 20 وحتي 30% طبقا لما سلعة وهي كالتالي:-

- الأرز بـ15 جنيها الكيلو.

- الزيت 37 جنيها الزجاجة اللتر.

- المكرونة العبوة نصف كيلو بـ 7 جنيهات.

- العدس بـ34 جنيها الكيلو.

- الجبن ومنتجات الألبان بتخفيضات 20%.

- الطماطم 4 جنيهات الكيلو.

- البطاطس التحمير 5 جنيهات الكيلو.

- الفراولة 13 جنيها الكيلو.

- البرتقال 4 جنيهات الكيلو.

أماكن معارض أهلا رمضان في المحافظات

وتنشر «الوطن» أماكن معارض أهلا رمضان في المحافظات وهي كالتالي:-

‏محافظة أسيوط

- معرض أهلا رمضان في مقر الغرفة التجارية بحي شرق مدينة أسيوط.

- معرض أهلا رمضان بميدان الميدوب حي غرب أسيوط.

- معرض الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو تيج بأسيوط.

- معارض أمام كل مجلس مدينة في جميع المراكز.

محافظة كفر الشيخ

- معرض أهلا رمضان بمدينة بلطيم بجوار الموقف العمومى.

- معرض وسط مدينة دسوق.

- معرض بجانب حديقة الأسرة والطفولة والأخير بدسوق.

محافظة القليوبية

- معرض أهلاً رمضان بشارع فريد ندا بنها.

- معرض بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

محافظة الشرقية

- معرض أهلا رمضان محافظة الشرقية بمدينة فاقوس امام هابي لاند.

- معرض بقرية الخطارة بجوار كوبرى الخطارة بفاقوس.

- معرض ميدان عرابي في الزقازيق.

محافظة مطروح

- 3 معارض أهلا رمضان في مدينة مرسي مطروح.

- معرض بجوار مجلس مدينة السلوم.

- معرض بجوار مجلس مدينة سيوة.

- معرض بجوار مجلس مدينة مدينة برانى.

- معرض بجوار مجلس مدينة النجيلة

- معرض بجوار مجلس مدينة العلمين.

- معرض بجوار مجلس مدينة مدينة الحمام.

- معرض بجوار مجلس مدينة الضبعة.

محافظة سوهاج

- معرض بمدينة سوهاج ميدان الثقافة.

- حي شرق بمدينة سوهاج.

محافظة البحر الأحمر

- معرض في الغردقة أمام مجمع خدمات الدهار.

- بجوار الموقف الجديد بالغردقة.

محافظة السويس

- أرض المعارض الكورنيش الجديد.

- معرض في جميع احياء المحافظة الخمسة.

محافظة الدقهلية

- معرض باستاد المنصورة الرياضي.

- معرض في 24 مدينة.

محافظة الإسكندرية

معرض بحي الجمارك بالمنشية.

- معرض بأرض الكوتة شرق الإسكندرية‎.