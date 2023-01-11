مصرع سيدة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان بالأقصر

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان نجع الخطباء جنوب محافظ الأقصر، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بمصرع سيدة تدعى «سمية.ع.م»، 56 عاما، أثناء عبورها مزلقان نجع الخطباء، حيث انزلقت قدميها أسفل قطار خلال مروره بالمزلقان ولقيت مصرعها فى الحال، وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.