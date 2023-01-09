وكيل تموين الأقصر لـ يوسف الحسيني: بدأنا معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين في محافظة الأقصر، إن المحافظة بها نحو 1.3 مليون نسمة، المستفيد من الدعم نحو مليون مواطن، بنسبة 77%، وفي بداية كل شهر يتم ضخ السلع التموينة، وهناك مخزون آمن من السلع يغطي احتياجات الأسرة من الزيت والسكر والأرز والمكرونة، وبعض السلع الأخرى.

أسعار السلع التموينية

وأوضح «صلاح»، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن مخزون المحافظة أمن وبسعر عادل، السكر 10.5 جنيه والزيت 25 جنيها، والأرز بـ10.5 جنيه للبطاقة التموينية، متابعا أن زيادة الأسعار في الفترة الحالية، كان نتيجة لعدم كفاية المعروض من السلع، بسبب قيام بعض التجار باستغلال الوضع وتخزين السلع لحماية رؤوس أموالهم، من خلال رفع الأسعار أو تخزين السلع، ومنعها عن الأسواق، لتحقيق أعلى مكاسب ممكنة.

طرح السلع بكميات كبيرة

وأشار إلى أن التموين فتحت العديد من المعارض الخاصة بأهلا رمضان بشكل مبكر، وبدء اليوم ثالث معرض العمل، وطرح السلع بكميات كبيرة وأرخص من الأسواق بـ30%، وسعر الأرز به من 12 إلى 15 جنيها، والزيت الـ650 مل بـ30 جنيها، واللتر 43 جنيه حتى 55 جنيه وفقا للنوع، والـ5 لترات بـ210 جنيهات، واللحوم البلدي من 130 إلى 140 جنيه للكيلو.

معارض أهلا رمضان

أكد وكيل وزارة التموين في محافظة الأقصر، أن المعارض توفر التأمين والحراسة والكهرباء للتجار خلال العرض، وتستمر المعارض حتى نهاية شهر رمضان المقبل، وهناك تعليمات باستمرار المعارض طوال العام والتوسع في إنشاء الشوادر والقوافل والسيارات المتنقلة التي تغطي كل المناطق النائية، لافتا إلى ان القافلة الواحد تتضمن 5 سيارات بها كل السلع التي يحتاج إليها المواطن، والأسعار ثابتة.