«تموين المنيا»: أنشأنا أكثر من 120 منفذا لبيع منتجات معرض «أهلا رمضان»

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، تقرر فتح معارض أهلا رمضان مع بداية شهر يناير الجاري، مشيرا إلى أنه كان فيما سبق يجرى فتحها قبيل بداية شهر رمضان بأيام معدودة.

كل مجلس قروي به معرض أهلا رمضان

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المحافظة بها 9 وحدات محلية رئيسية، جرى فتح في كل واحدة معرضا لـ«أهلا رمضان»، بالإضافة إلى المجالس القروية داخل المدن.

الدفع بسيارات متنقله تجوب القرى والنجوع

وتابع: «لم نتوقف عند هذا فحسب، لكن قمنا بالدفع بسيارات متنقله تجوب القرى والنجوع، وهناك 61 مجلس قروي جميعهم بهم معارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة، والتي تفوق الـ50 سيارة متنقلة، ويصل الإجمالي لـ120 منفذا لبيع السلع والمنتجات على مستوى المحافظة».