قصة صورة لـ«يحيى الفخراني» داخل غرفة العمليات: قديمة منذ 4 سنوات

تصدر الفنان الكبير يحيى الفخراني «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة له داخل غرفة العمليات رفقة أحد الأطباء، ما أثار قلق جمهوره عليه.

وكشف مصدر مقرب من يحيى الفخراني في تصريحات لـ«الوطن» عن تفاصيل هذه الصورة قائلاً: «صورة قديمة منذ 4 سنوات تقريباً، وكان يجري عملية لإزالة المياه البيضاء من عينه، ولا نعلم سبب انتشارها حاليًا».

مصدر مقرب من الفخراني يكشف تطورات حالته

وشدد المصدر على أن الفخراني بخير ويتمتع بصحة جيدة، وموجود مع زوجته الكاتبة لميس جابر وأولاده وأحفاده داخل منزله بمنطقة المقطم.

«نجيب زاهي زركش» آخر أعمال يحيى الفخراني

وكانت آخر أعمال يحيى الفخراني هي بطولة مسلسل «نجيب زاهي زركش» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركه البطولة كل من: أنوشكا وإسلام إبراهيم ومحمد محمود ونهي عابدين ورنا رئيس وكريم عفيفي ومحمد يسري وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.