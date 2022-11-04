يحيى الفخراني وإلهام شاهين في جولة بأمريكا قبل ساعات من تكريمه

يتواجد الفنان يحيى الفخراني، حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما، والذي يشهد تكريمه مساء اليوم، تقديرًا لإنجازاته ومشواره الفني الذي أثرى السينما المصرية والعربية، وتبدأ فعاليات المهرجان اليوم وتستمر حتى يوم 6 نوفمبر من الشهر الجاري.

تكريم يحيى الفخراني عن مشواره السينمائي

ونشرت الفنانة إلهام شاهين، التي تتواجد والمخرج هاني لاشين، بصحبة «الفخراني»، لحضور حفل تكريمه، مجموعة من الصور خلال قيامهم بجولة في بعض الأماكن السياحية بأمريكا، قبل ساعات من تكريمه وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

أبرز أفلام يحى الفخراني

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك بها يحيى الفخراني «خرج ولم يعد، إعدام ميت، الكيف، الذل، حب في الزنزانة، أنا وإنت وساعات السفر، مبروك وبلبل، الحقيقة اسمها سالم، عشرة على عشرة، إنهم يسرقون الأرانب، نص أرنب، الغيرة القاتلة، محاكمة علي بابا، والأوباش».

ورشحت نقابة المهن التمثيلية، يحيى الفخراني للحصول على جائزة النيل الدولية للإبداع، وقال نقيب الممثلين أشرف زكي، إن «الفخراني» رمزًا من رموز الفن في الوطن العربي ويستحق أعلى وأهم التكريمات.