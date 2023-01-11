ارتفاع الأسعار في ألمانيا يهدد كرسي وزير المالية.. والتضخم تاريخي

أصبح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، مهددا برفع الحصانة عنه في ظل التضخم الذي أصاب البلاد جراء اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وسط تخوف لأن ألمانيا هي قلب الاقتصاد الأوروبي ويتم طبع عملة الاتحاد الأوروبي «اليورو» فيها.

تهديدات برفع الحصانة عن وزير المالية بسبب الأزمة الاقتصادية

جاء التهديد برفع الحصانة في ألمانيا عن الوزير بعد إعلان أن بلاده ستشهد ارتفاعا في أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة مع توقعات بوصول التضخم إلى 7% ولكن في عام 2024، وجاء ارتفاع سعر الطاقة في البلاد لأن ألمانيا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة تتجاوز 50% وقطعت روسيا عنها الإمدادات، ما أدى إلى رفع أسعار الغذاء والسكن والمشروبات وتقليل بعض الشركات للعمالة.

توقعات بزيادة الأسعار الفترة المقبلة

وكشف استطلاع رأي لمركز اقتصادي ألماني IFO، أن الشركات ستعمل على زيادة الأسعار في البلاد خلال الفترة المقبلة وسط التضخم الذي يضرب الاقتصاد، وهناك توقعات بأن يقل الطلب على الشراء خاصة أن التضخم في البلد أصبح الأعلى في تاريخه.

ارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني

أما أسعار الطاقة في ألمانيا، فتطير محلقة بعيدا بعد أن ذكر موقع «تاجس شو» أن أسعار البنزين والديزل في ألمانيا ارتفعت في عام 2022، إذ وصل سعر البنزين إلى 1.86 يورو أما الديزل فكان أغلى ووصل إلى 1.95 يورو، وأرجع الموقع السبب في الزيادة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.