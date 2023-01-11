محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: قضية الوثائق السرية تصب في صالح «ترامب»

قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف «حرج» بسبب حديث الجمهوريين عن محتوى الوثائق السرية التي تعود إلى فترة كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما «2009- 2017».

وأضاف «غريب» في مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامية داليا أبوعميرة بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الجمهوريين طالبوا وزارة العدل الأمريكية بضرورة التحقيق في تلك الوثائق، مشيرًا إلى أن القضية تصب في صالح دونالد ترامب.

وذكر أستاذ العلوم السياسية أن الرئيسين «أوباما» و«بايدن» يتحملان خطأ هذه الوثائق، وفي حالة فتح تحقيق يجب سؤال باراك أوباما، كما أن اللجنة القضائية داخل مجلس النواب ستتوقف عند مكان العثور على تلك الوثائق في مكتبة بايدن بـ «جامعة بنسلفانيا».

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن فى وقت سابق أنه لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرية تعود إلى الفترة التي كان يتولّي فيها منصب نائب الرئيس في عهد أوباما «2009-2017»، وعُثر عليها في مركز أبحاث بواشنطن.