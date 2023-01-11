رامي صبري يطرح آخر أغاني ألبومه الجديد «معايا هتبدع»

طرح الفنان رامي صبري، منذ قليل، آخر أغاني ألبومه الجديد «معايا هتبدع»، الذي طرح أغانيه تباعًا منذ آخر ديسمبر الماضي.

رامي صبري يطرح آخر أغنيه من ألبومه الجديد

ونشر رامي صبري، الأغنية وعلق عليها قائلا: «الأغنية الثامنة والأخيرة (فاكر نفسك هدية) من ألبوم معايا هتبدع.. اسمعوها دلوقتي على يوتيوب».

«فاكر نفسك هدية»، كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوي.

ألبوم معايا هتبدع

وكشف رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»عن تفاصيل الألبوم قائلا: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع يوم 20 ديسمبر 2022، ويضم الألبوم 8 أغان هيتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم 20 ديسمبر، وتم تصوير فيديو كليب واحد بفكرة جديدة لأغاني الألبوم كله مع المخرج الرائع فادي حداد في لبنان، لافتًا إلى أن الألبوم يضم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين جدا وتعبوا معايا جدا عشان نعمل حاجة قوية ومختلفة، في الألبوم 3 أغاني من ألحاني».