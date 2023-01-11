أغنية «حبينا» لـ رامي صبري تحقق 190 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها

حققت أغنية حبينا، للفنان رامي صبري، 190 ألف مشاهدة، بعد طرحها خلال الـ48 ساعة الماضية على موقع «يوتيوب»، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وتداول كلماتها بين عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، حيث تصدرت قائمة البحث على موقع يوتيوب.

أغنية «حبينا» للفنان رامي صبري، من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان مدين، توزيع مكس وماستر طارق توكل، وهى إحدى أغنيات ألبوم «معايا هتبدع» والذي يضم نحو 8 أغنيات، بدأ في طرح كل أغنية منفردة في شهر ديسمبر الماضي.

كلمات أغنية حبينا لـ رامي صبري

وجاءت كلمات أغنية حبينا للفنان رامي صبري كالتالي:

حبينا واتحبينا والليلة غالية علينا

تعالى يالا بعيد ع العين حبيبي تيجي نختفي ليلتين

حبيبي يالا يالا وسيبلي نفسك يالا

وغني مع قلبي غناه

يالا لا يالا لا لا

ليالي ياليالي خدينا ياليالي خدينا على دنيا العشاق

أنا بقالي زمان مشتاق

الألبوم يضم 8 أغاني

وطرح رامي صبري، نحو 6 أغنيات من ألبوم «معايا هتبدع» والتي تضمنت أغاني مثل: إنت الأصل، بتفتكرني، احنا في حتة تانية، لما بيوحشني، يمكن خير، فاكر نفسك هدية، فضلا عن أغنية حبينا.