افتتاح مبنى المديرية المالية في أسيوط بعد تطويره

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية المالية بالمحافظة، في إطار خطة وزارة المالية لتطوير مباني المديريات لتنمية وتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر.

أعمال تطوير المديرية المالية

وأزاح نائب وزير المالية والمحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى، ثم تفقدا أعمال التطوير التي تمت بديوان عام المديرية المالية وأقسامها المختلفة عن طريق جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، كما تفقدا المكاتب بادوار وأقسام المبنى المكون من دور أرضى وأربعة علوية ويشمل المكاتب الإدارية وقاعات اجتماعات وتدريب ومعملي كمبيوتر.

التحول الرقمي ومكافحة الفساد

كما قام نائب الوزير والمحافظ ونائب رئيس الجامعة، بمتابعة سير العمل بالدورة التدريبية «التحول الرقمى ومكافحة الفساد»، والدورة التدريبية «المشاكل العملية لمنظومة المرتبات الحكومية payroll»، والتي يجري تطبيقها بكافة الوحدات ومديريات الخدمات والقطاعات الحكومية تنفيذًا لخطة الدولة في التحول الرقمي.

وأوضح نائب وزير المالية، أنه يُجرى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لكافة العاملين بالمديريات المالية لتطوير أداء العاملين، ورفع كفائتهم لتنفيذ برامج الوزارة المختلفة، بالتنسيق مع كافة الوزارات، لافتا إلى اهتمام وزير المالية بأعمال تطوير البنية التحتية لمقار المديريات المالية بمختلف المحافظات.

منظومة ميكنة الرواتب

وأشاد محافظ أسيوط، خلال كلمته، بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بمبنى المديرية وبالجهد المبذول بالمديرية وبوحداتها الحسابية، مشيرًا إلى دعمه الكامل لتطوير منظومة ميكنة الرواتب وتسريع وتيرة العمل بمختلف الوحدات الحسابية بنطاق محافظة أسيوط، وتفعيل ورش العمل والدورات التدريبية لمندوبي المالية ومديري عموم الشؤون المالية بمختلف المديريات والهيئات الاقتصادية.