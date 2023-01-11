الفحم يعيدها للحياة.. «لوتسرات» الألمانية من مدينة أشباح لساحة اشتباكات

قال عربي مرزوق، مراسل «القاهرة الإخبارية» من برلين، إن شركة الطاقة «RWL» الألمانية، حصلت على قرار من المحكمة بأحقيتها بالأرض والمنازل الموجودة بمدينة «لوتسرات»، التي يعتصم فيها عدد من نشطاء البيئة، اعتراضًا على تحويلها لمنجم «فحم».

وأضاف «مرزوق»، خلال رسالة على الهواء بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن هذه المنطقة تحتوي على 250 مليون طن من الفحم الأسود، والحكومة الألمانية تحتاج لهذه الكميات الآن حتى عام 2023، نتيجة أزمة الطاقة الموجودة الآن، وذكر أن شركة «RWL» الألمانية، كانت اشترت الأرض والمنازل منذ سنوات طويلة من أصحابها، بعد عرض مبالغ كبيرة عليهم.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن أكثر من 600 ناشط مناخ اجتمعوا في هذه المدينة منذ شهور بعد علّمهم بخطة شركة الطاقة والحكومة الألمانية، وتحصنوا في المنازل المهجورة القديمة، التي كانت يطلق عليها "منازل الأشباح".

وتابع: «نشطاء المناخ تجمعوا في هذه القرية من أجل تحقيق هدفهم بأن يجعلوها مثالًا لحماية المناخ ومنع الانبعاثات الكربوينة الخطرة التي تضر بالمناخ».

كانت قد اندلعت اشتباكات، اليوم، بين الشرطة الألمانية وعدد من نشطاء حماية المناخ في قرية «لوتسرات» بغرب ألمانيا، بعد محاولة إجلاء الشرطة للناشطين الذين يُقيمون منذ شهور في مبانٍ مهجورة من أجل توسيع منجم الفحم «جارتسفايلر».