روبي تطرح البرومو الدعائي لفيلم «جروب الماميز».. يعرض 1 فبراير

شاركت الفنانة روبي جمهورها، برومو فيلمها الجديد «جروب الماميز»، المقرر طرحه أول فبراير، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلقت على البرومو، قائلة: «أين ذهبت الأمهات، فيلم جروب الماميز،1 فبراير بجميع دور العرض في مصر».

فيلم «جروب الماميز»

فيلم جروب الماميز بطولة كل من روبي ويسرا اللوزي ومحمود حافظ ومحمد ثروت ودارين حداد وحازم إيهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وغادة عبد العال، وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم حول جروبات الماميز عبر واتس اب، خلال فترة الدراسة، وما يحدث مع الأبناء وأولياء الأمور في شكل كوميدي.