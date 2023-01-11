صلاح عبدالله يكشف لـ«الوطن» كواليس مشاركته في مسلسل حضرة العمدة مع روبي

انضم الفنان صلاح عبد الله إلى أبطال مسلسل حضرة العمدة الذى تلعب بطولته الفنانة روبي فى السباق الرمضاني لعام 2023 وذلك بجانب عدد آخر من الأعمال الفنية.

وكشف الفنان صلاح عبد الله فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنه بالفعل انضم إلى أبطال مسلسل حضرة العمدة ولكنه لم يبدأ تصوير مشاهدة حتى الآن ومن المقرر أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

صلاح عبد الله بثلاثة أعمال فى رمضان 2023

وتابع الفنان صلاح عبد الله بأنه يقدم شخصية مختلفة ومميزة فى مسلسل حضرة العمدة وسعيد بالمجموعة التى سيتعاون معها ومتحمس لبدء التصوير والتواجد معهم فى اللوكيشن.

كما أكد الفنان صلاح عبد الله أن هذا لن يكون العمل الوحيد له فى السباق الرمضاني لعام 2023 ولكنه أيضا يشارك فى مسلسل سر السلطان مع عدد كبير من الفنانين منهم حسين فهمي وأحمد فهمي، كما أنه يشارك في مسلسل الرشيد مع محمد ممدوح.

يذكر أن مسلسل حضرة العمدة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم روبي وسميحة ايوب ولطفي لبيب وبسمة وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج عادل أديب.