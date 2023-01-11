مصرع طفل في انقلاب دراجة نارية غرب النوبارية بالبحيرة

لقي، قبل قليل، طفل مصرعه، جراء تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية بمدينة غرب النوبارية في محافظة البحيرة، ونُقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمستشفى غرب النوبارية العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب دراجة نارية

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، مما أدى إلى مصرع طفل، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف، وتبين أن المتوفى يدعى يوسف شعبان عبدالجواد، 14 سنة، مقيم في غرب النوبارية، ونُقلت الجثة إلى مستشفى غرب النوبارية العام وجاري استخراج تصاريح الدفن، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

وشهد غرب النوبارية، عصر اليوم، مصرع شاب غرقا داخل ترعة ناصر، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتولت النيابة التحقيق بعد تحرير محضر بالواقعة.