مصرع طفل صدمته سيارة بوادي النطرون في البحيرة

لقي طفل مصرعه، قبل قليل، إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة أمام مدخل مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر تعرضه لحادث عبور مشاه، حيث صدمته سيارة بنطاق دائرة المركز، وحفظت الجثة وتولت النيابة التحقيق.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين وفاة شعبان محمد شعبان، 5 سنوات، مقيم في وادى النطرون، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وشهد مركز ادكو بمحافظة البحيرة قبل قليل وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، ونقلوا جميعا إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.