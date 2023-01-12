أماكن للفسحة في سيوة والأقصر وأسوان خلال إجازة نصف العام.. أجواء دافئة

أيام تفصلنا عن انطلاق إجازة نصف العام التي ينتظرها لفيف من الأسر المصرية، خاصة الطلبة في المدارس والجامعات للسفر وقضاء أجمل أيام الإجازة، لذلك يبحث المصريون عن أماكن سياحية للاستمتاع بها.

أجمل أماكن فسحة في الشتاء.. سيوة جنة الصحراء

وتنشر «الوطن» أجمل أماكن فسحة في مصر، المدن التي تجذب الزائرين في السياحة الشتوية خلال فصل الشتاء، وما تتميز به من أجواء معتدلة دافئة بعيدا عن الأمطار وحالة الطقس غير المستقر من النوات التي تتعرض لها العديد من المدن والمحافظات المصرية خلال هذه الأيام.

وتعد سيوة من المدن السياحية التي تتمتع بمقومات سياحية متنوعة، منها السياحة «الأثرية، والترفيهية، والبيئية، والعلاجية»، وسياحة «السفاري، والمهرجانات»، بجانب الأجواء الجميلة المشمسة نهارا، في ظل موقعها الفريد في عمق الصحراء الغربيه 300 كم جنوب مرسى مطروح، ومنها قلعة شالي الأثرية ومعبد آمون، وعين كليوباترا، وبئر واحد الساخن، وجبل الموتى، وفقا لما أكده اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريح خاص لـالوطن».

الأقصر وأسوان.. أجمل فسحة في الشتاء

وتأتي مدينتا الأقصر وأسوان ضمن أكثر المدن التي تجذب الزائرين من داخل وخارج مصر في موسم الشتاء، نظرا لطقسهما المعتدل والأجواء الدافئة وتمتعهما بأجمل الأماكن الأثرية من المعابد والمزارات المتنوعة ونهر النيل.

وقال محمد عبد الله، مدير شركة سياحة، لـ«الوطن»، إن الأقصر هي عاصمة السياحة الأثرية في العالم، فهي إلى جوار أسوان تستقبلان في فصل الشتاء رحلات وأفواج سياحية أجنبية من مختلف دول العالم منها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإندونيسيا وأمريكا، بالإضافة إلى رحلات من مختلف الجامعات المصرية والمدارس على مستوى الجمهورية خاصة في شهري يناير وفبراير، ومن أشهر المزارات السياحية في أسوان، معبد فيلة، متحف الكائنات البحرية، ومعبد أبو سمبل، وجزيرة النباتات، بينما في الأقصر، معبد الكرنك، ومقابر وادي الملوك، ورحلات البالون الطائر والتي تشاهد من خلالها أجمل مناظر طبيعية بها، وركوب الحنطور وهي أجمل وسيلة نزهة على كورنيش الأقصر، وساحة ومسجد أبو الحجاج، ورحلات البواخر العائمة بين الأقصر وأسوان.