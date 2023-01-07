«إكسترا نيوز» تستعرض مشروعات شاهدة على الجمهورية الجديدة بقرية بلانة في أسوان

أبرزت قناة «extra news»، التطور الكبير الذي شهدته الحياة في قرية بلانة في محافظة أسوان، تحت عنوان «مشروعات شاهدة على الجمهورية الجديدة بقرية بلانة بأسوان».

سارة سراج مراسلة القناة من أسوان، أكدت خلال حديثها مع عدد من أهالي ومسؤولي قرية بلانة، التي شملها تطوير مبادرة «حياة كريمة»، أبرز مجالات التطوير.

وقال أحمد العمدة كبير معلمي مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة مركز نصر محافظة أسوان، إن المدارس شهدت تطورا كبيرا بسبب مجهودات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث قلّ التكدس وزادت الفصول، وخفت الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أنه بعد أن كان عدد التلاميذ نحو 60 طالبا في الفصل الواحد، أصبح 40 طالبا فقط.

وأضاف: «هناك اكتفاء ذاتي من المدرسين، مع بعض الزملاء الذين يعملون بالحصة، وهم من المخلصين الذين يبذلون قصارى جهدهم، ومع قلة عدد التلاميذ يمكن للتلميذ أن يستوعب الدرس، ويمكن للمعلم أداء واجبه».

وقال مدحت حسن رئيس قرية بلّانة، إن القرية أخدت نصيب الأسد في التطوير، الغاز والصرف ومجمع الخدمات والمجمع الزراعي والحرفي ومحطة المياه وسوق وموقف ووحدات صحية وصناعات حرفية وزراعية، كان الصعيد مهملا لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع أن يصل بخدمات حياة كريمة إلى كل بيت.