المستشار الثقافي الإيطالي يزور أسوان تمهيدا لتنظيم مؤتمر علمي لعدة جامعات

استقبل الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان السابق، المستشار الثقافي الإيطالي بالقاهرة ديفيد سكلماني، والوفد المرافق له، بمحافظة أسوان، لتنظيم لقاء تمهيدي يجمع بين وفود من الجامعات الإيطالية وجامعات القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، والتي ستشارك في المؤتمر الموسع الذي سيعقد بالأقصر يوم 30 يناير الجاري، بهدف بحث أوجه التعاون بين الجامعات الإيطالية وعدد من الجامعات المصرية، والعمل على توقيع مذكرات التفاهم والتعاون المشترك بين الجانبين في التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والأبحاث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات المصرية الإيطالية

وأكد الدكتور ديفيد سكلماني، المستشار الثقافي الإيطالي، عمق العلاقات المصرية الإيطالية في مختلف المجالات، مضيفا «نعمل من خلال الجانب الأكاديمي على المشاركة في البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والدارسين بالجامعات المصرية والجامعات الإيطالية والحفاظ على التراث».

وأضاف المستشار الثقافي الإيطالي، أنه جاءت زيارتي إلى محافظة أسوان والتي تعد من أهم المقاصد السياحية والمشاتي عالميا، وذلك تمهيدا لانعقاد المؤتمر العلمي الذي يقام 30 يناير الجاري بمدينة الأقصر بمشاركة العديد من جامعات جنوب الصعيد، والذي تنظمه السفارة الإيطالية بالقاهرة في مدينة الأقصر بالتعاون مع عدد من الجامعات.

جولة سياحية للوفد الإيطالي

ووجه المستشار الثقافي الإيطالي الدعوة لدكتور أحمد غلاب للمشاركة بالمؤتمر، كما قام ديفيد سكلماني والوفد المرافق بجولة سياحية داخل مدينة أسوان لتعرف على أهم المقاصد السياحية منها معبد فيلة ومتحف النيل وزيارة لمدينة أبو سمبل السياحية.