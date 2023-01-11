سفير مصر في كيتو يلتقي وزير السياحة الإكوادوري

تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز العلاقات بين مصر والإكوادور، خاصة في مجال السياحة، في ظل علاقة وطيدة بين البلدين.

في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإكوادور في شتى المجالات وخاصة في قطاع السياحة الذي يمثل أحد القطاعات الإستراتيجية بالبلدين، التقى السفير تامر ممدوح، سفير مصر في كيتو، مع Niels Olsen وزير السياحة الإكوادوري، بحضور مساعد وزير السياحة للعلاقات الدولية.

وتناول اللقاء، سبل الترويج للسياحة الوافدة لكلا الجانبين، ومناقشة الفرص المتاحة لزيادة أعداد السائحين الإكوادوريين إلى مصر، لتشمل السياحة الثقافية والدينية والبيئية، كما تم التطرق إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق ثنائي للتعاون السياحي، في إطار تقاسم الخبرات في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر وتشييد المنشآت السياحية.

إشادة بمصر من جانب الإكوادور

أشاد الوزير Olsen، بما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في قطاع السياحة، مؤكدا المكانة المتميزة للمقاصد السياحية المصرية لدى السائح الإكوادوري، معربا عن استعداده لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير حركة السياحة من الإكوادور إلى مصر.