غرفة السياحة: الشركات ثبتّت أسعار رحلات العمرة خلال شهر رجب دون زيادة

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بالرغم من ارتفاع سعر صرف الريال السعودي مؤخرا وزيادة أسعار تذاكر الطيران إلى المملكة العربية السعودية إلا أن غالبية شركات السياحة ثبتت أسعار رحلات العمرة خلال شهر رجب من العام الهجري 1444، والذي يبدأ يوم 23 يناير الجاري، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رجب ستبدأ من 28 ألف جنيه بالنسبة لبرامج المستوى الاقتصادي، فيما ستتخطى أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم حاجز الـ 40 ألف جنيه.

أسباب ثبات أسعار العمرة

وأضاف لـ «الوطن»، أن الأسباب الرئيسية لثبات أسعار العمرة خلال شهر رجب وعدم تأثرها بتغيرات سعر صرف الريال السعودي تعود إلى رغبة شركات السياحة في عدم تحميل المواطنين المصريين أية أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية حاليا مع تقليل هامش ربح الشركات لأقل قدر، فضلا عن أن غالبية تعاقدات الشركات مع الفنادق السعودية تمت في فترات سابقة.

وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رجب تتفاوت ما بين شركة وأخرى وفقا لمواعيد السفر وايضا وفقا لقرب الفنادق من الحرم المكي، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار حددت يوم 15 فبراير المقبل كآخر موعد لسفر معتمري شهر رجب.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن آلية عمل موسم العمرة خلال رجب والتي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار أكدت أنه يتم منح شركات السياحة المنظمة للرحلات أي عدد من تأشيرات العمرة تريدها خلال هذا الشهر أو بما يعرف بالسقف المفتوح لتأشيرات العمرة.

إقبال المواطنين المصريين على السفر للعمرة خلال رجب

وتابع: «إقبال المواطنين على حجز برامج العمرة خلال شهر رجب جيد جدا حتى الآن ولاسيما في فترة إجازات منتصف العام الدراسي والتي تبدأ يوم 27 يناير الجاري وتنتهي يوم 9 فبراير المقبل».