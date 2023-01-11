إصابة شخصين في حادث تصادم بالمحلة

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بدراجة نارية «موتوسيكل» في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابيّن إلى مستشفى المحلة العام، وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة شخصين

وتلقى مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، وغرفة عمليات الإسعاف بلاغا من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» ومركبة تروسيكل، بمنطقة المعهد الديني التابعة لدائرة القسم، مما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة شخصين من مستقلي الدراجة النارية بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بمركبة تروسيكل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام.

رفع آثار الحادث

وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.