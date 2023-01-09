تشييع جثمان طالب لقي مصرعه في حادث تصادم على كوبري الواسطى ببني سويف

شيع أهالي قرية عطف أفوه التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، جنازة طالب لقي مصرعه في حادث سير مساء أمس الأحد إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، وسط حالة من الحُزن الشديد.

مصرع طالب في حادث مروري ببني سويف

ولقي الطالب عطا الله خليل إبراهيم مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إثر حادث تصادم دراجة نارية بسور كوبري الواسطى، ونُقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى جثة هامدة، وتم إيداع جثته داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

حادث تصادم دراجة نارية

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسور كوبري الواسطى شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع طالب وإصابة آخر، وتم توجيه سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث لنقلهم إلي أقرب مستشفى.

وعند الانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع إبراهيم عطا الله خليل، 15 عامًا، ونُقلت جثته بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

كما تبين إصابة علي وهيب علي، 28 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن مع سحجات بالجسم، نقل إلى قسم الإستقبال لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وعقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة صرحت جهات التحقيق بدفن جثة الطالب المتوفى، وشُيعت جنازته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.