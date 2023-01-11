القنصل العام بهونج كونج يبحث مع شركات سياحية زيادة الحركة الوافدة إلى مصر
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أ ش أ
09:02 م | الأربعاء 11 يناير 2023
جانب من اللقاء
حرصت مصر على توطيد العلاقات في مجال السياحة مع هونج كونج وسط رغبة مصرية في زيادة السياحة من هونج كونج الفترة المقبلة.
وفي إطار الحرص على الترويج للسياحة والتعريف بأهم الفعاليات السياحية المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة، التقى القنصل العام باهر شويخي بممثلي عدد من الشركات السياحية العاملة في إقليم هونج كونج لبحث سبل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من هونج كونج والأقاليم المجاورة.
استعراض مقومات السياحية في مصر
واستعرض القنصل العام، مقومات المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متميزة، وجذب أكبر عدد من السائحين في ضوء تنامي الطلب على السفر والسياحة، لا سيّما في أعقاب قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا.