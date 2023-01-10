صحيفة صينية: رفع قيود كورونا ينعش اقتصاد «هونج كونج» المتعثر

قالت صحيفة «جلوبال تايمز»، الصينية، إن إعادة فتح الحدود، بين هونج كونج والبر الرئيسي للصين، بعد رفع قيود كورونا ضخ الحيوية والأمل في اقتصاد هونج كونج، وتابعت الصحيفة في تقرير لها أنه بالنسبة لمجتمعات الأعمال في هونج كونج فإن إعادة فتح الحدود مع البر الرئيسي الصيني يعتبر على نطاق واسع أكبر هدية للعام الجديد منذ ثلاث سنوات، حيث أصبحت المراكز الاقتصادية للمدينة، مثل تجارة التجزئة والسياحة، جاهزة للترحيب بتدفق الزوار من البر الرئيسي، والذي من المتوقع أن يضخ الحيوية التي تشتد الحاجة إليها في اقتصادها المتعثر، على الرغم من أن الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي ربما يكون أبطأ من المتوقع.

ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي

وتابع التقرير أن الاقتصاديين يعملون على رفع مستوى توقعاتهم الإيجابية لهونج كونج هذا العام مع تسريع إعادة فتح حدود المدينة مع البر الرئيسي الصيني وأجزاء أخرى من العالم، حيث أفادت وكالة بلومبرج أن متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج شمل 12 خبيرًا اقتصاديًا الأسبوع الماضي كان نموًا اقتصاديا للمدينة بنسبة 3.3٪ لعام 2023، وهو أعلى من التوقع السابق بنسبة 2.7% في استطلاع شمل 25 خبيرًا اقتصاديًا في نوفمبر الماضي.

هونج كونج تتصدر قائمة وجهات المسافرين من البر الرئيسي للصين

وقالت الصحيفة إنّ هونج كونج، تصدرت قائمة وجهات المسافرين من البر الرئيسي للصين بعد أن أعلنت بكين رفع قيود فيروس كورونا، كما تم حجز كافة المواعيد لدى شركات النقل والطيران للسفر إلى هونج كونج، اليوم، وهو اليوم الثاني بعد استئناف الحركة العادية ورفع القيود.

ونقلت الصحيفة عن بيري يو، وهو مسئول بقطاع السياحة في هونج كونج ، أنه ذهب إلى محطة هونج كونج - ماكاو للعبارات لاستقبال الدفعة الأولى من الركاب المسافرين من ميناء شيكو بمقاطعة شنزن، وتابع: «كان العشرات من الركاب فقط على متن تلك العبارة ، التي يمكن أن تحمل ما يقرب من 300 شخص، لكننا متحمسون على أي حال، لأنه فتح الحدود بين البر الرئيسي وهونج كونج أمر تاريخي، ويبعث على الأمل، وهو خطوة مهمة لاستعادة السياحة النشاط السياحي».