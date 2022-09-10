سجن 5 من معالجي النطق في هونج كونج بتهمة غسل أدمغة الأطفال برسوم متحركة

أعلنت محكمة هونج كونج الحكم على 5 أطباء من أخصائي علاج النطق بالسجن 19 شهرا، بتهمة التآمر من خلال نشر كتب أطفال تحرض على الفتنة، حيث تظهر رسوما كاريكاتورية لذئاب تحارب الأغنام، واعتبرها المدعون مناهضة للحكومة، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

الحكم على الأطباء بموجب قانون التحريض علي الفتنة

وأُدين الأطباء الخمسة، يوم الأربعاء الماضي، وهم كووك لوري لاي، وميلودي يونج، وسيدني نج، وصمويل تشان، وماركو فونج، ويتراوح أعمارهم بين 26 و29 عام، وحُكم عليهم بموجب قانون التحريض على الفتنة في الحقبة الاستعمارية في قضية ندد بها نشطاء حقوقيون، ووصفوها بأنها عمل قمعي وقح، وهو ما رفضته حكومة هونج كونج.

وقال قاضي المحكمة لقضايا الأمن القومي، كووك واي كين، إن المتهمين يجب أن يعاقبوا ليس بسبب النشر أو الكلمات، ولكن بسبب أذيتهم أو خطر إلحاق الأذى بعقول الأطفال، مضيفا أن الأعمال تزرع بذور عدم الاستقرار.

غسل دماغ الأطفال

وأضاف «كووك»، أن ما فعله المتهمون بالأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات فما فوق، كان في الواقع تمرينا لغسل الدماغ بهدف توجيه الأطفال الصغار لقبول آرائهم وقيمهم.

وتشير الكتب إلى أن الأحداث تضم الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في المدينة في عام 2019، إضافة إلى قضية 12 محتجا ديمقراطيا فروا من هونج كونج على متن قارب سريع في عام 2020، وتم أسرهم من قبل خفر السواحل الصيني.

وفي السياق ذاته، يوجد في أحد الكتب الأخرى، ذئاب تريد احتلال قرية وتأكل الأغنام، والتي بدورها تبدأ في القتال، وتعتبر أن هذه المرة الأولي التي يتم فيها تقديم قضية منشورات مثيرة للفتنة للمحاكمة منذ احتجاجات 2019، وفرض بكين قانون الأمن القومي على هونج كونج في عام 2020، والذي قال المسؤولون إنه أمر حيوي لاستعادة الاستقرار في البلاد.